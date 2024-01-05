2023 год стал для Франции вторым самым жарким в истории наблюдений

Прошлый год стал для Франции вторым самым теплым в истории наблюдений – с начала XX века.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

По данным метеорологического агентства, 2023 год оказался на втором месте после 2022 по самой высокой среднегодовой температуре, которая составляла 14,4°C (в предыдущем году – 14,5°C).

По сравнению с нормальными сезонными температурами, в среднем в течение года было на 1,4°C теплее.

2023 год обозначился несколькими периодами длительной жары, из которых два пришлись на июль, один – на август и последний – на сентябрь.

В эти периоды заметили также высокую смертность: от дополнительных нескольких десятков смертей до аж 400 избыточных смертей в августовский период жары.

Для Британии прошлый 2023 год также стал вторым самым жарким в истории наблюдений, а для Ирландии и Нидерландов - самым жарким с начала наблюдений.