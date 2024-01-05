Голова МЗС Латвії: Захід повинен мати довгострокову стратегію стримування РФ

Міністр закордонних справ Латвії та в недавньому минулому її прем’єр Кріш’яніс Каріньш вважає, що Заходу потрібно розробити довгострокову стратегію стримування Росії незалежно від результату її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Каріньш сказав в інтерв’ю Financial Times.

Голова латвійського МЗС пояснив, що Росія має "імперіалістичну ідеологію", а це означає, що загроза з боку Москви збережеться навіть у разі зміни президента чи повернення Україною всіх окупованих РФ територій.

"Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що це кінець. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Це те, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", – пояснив він.

Серед іншого, Каріньш – один із тих, хто висловлював бажання стати новим генеральним секретарем НАТО – закликає посилити потенціал та оперативну сумісність оборонної промисловості Альянсу.

"Щойно війна (в Україні. – Ред.) закінчиться, військова машина (Росії. – Ред.) почне перебудовуватися. Вона буде шукати способи спровокувати, створити труднощі на своїх кордонах. Ми це знаємо. Ми повинні переконатися з боку НАТО, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена, завдяки нашій рішучості, нашим інвестиціям в оборону", – додав голова МЗС Латвії.

Крім того, він укотре підтримав майбутній вступ України в Північноатлантичний альянс після завершення бойових дій як частину стратегії стримування Москви.

"Росія є проблемою в Україні не лише для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після війни в Україні. Якщо Україна поверне собі свою територію, Росія все одно буде загрозою. Це означає, що ми повинні налаштувати наше мислення на довгострокову перспективу", – підсумував Каріньш.

Голова МЗС Латвії вже раніше говорив, що навіть у разі звільнення Україною всіх завойованих територій військова загроза Європі з боку Росії збережеться.