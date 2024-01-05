Глава МИД Латвии: Запад должен иметь долгосрочную стратегию сдерживания РФ

Министр иностранных дел Латвии и в недавнем прошлом ее премьер Кришьянис Кариньш считает, что Западу нужно разработать долгосрочную стратегию сдерживания России независимо от результата ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кариньш сказал в интервью Financial Times.

Глава латвийского МИД объяснил, что Россия имеет "империалистическую идеологию", а это значит, что угроза со стороны Москвы сохранится даже в случае смены президента или возвращения Украиной всех оккупированных РФ территорий.

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не означает, что это конец. Это просто означает, что нам придется продолжать. Это то, что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России", – пояснил он.

Среди прочего, Кариньш – один из тех, кто выражал желание стать новым генеральным секретарем НАТО – призывает усилить потенциал и оперативную совместимость оборонной промышленности Альянса.

"Как только война (в Украине. – Ред.) закончится, военная машина (России. – Ред.) начнет перестраиваться. Она будет искать способы спровоцировать, создать трудности на своих границах. Мы это знаем. Мы должны убедиться со стороны НАТО, что вероятность каких-либо инцидентов просто исключена, благодаря нашей решимости, нашим инвестициям в оборону", – добавил глава МИД Латвии.

Кроме того, он в очередной раз поддержал будущее вступление Украины в Североатлантический альянс после завершения боевых действий как часть стратегии сдерживания Москвы.

"Россия является проблемой в Украине не только для Украины, она представляет опасность для всей Европы, даже после войны в Украине. Если Украина вернет себе свою территорию, Россия все равно будет угрозой. Это означает, что мы должны настроить наше мышление на долгосрочную перспективу", – подытожил Кариньш.

Глава МИД Латвии уже ранее говорил, что даже в случае освобождения Украиной всех завоеванных территорий военная угроза Европе со стороны России сохранится.