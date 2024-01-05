Сын Абрамовича обновил литовский паспорт уже тогда, когда отец был под санкциями ЕС

Сын российского миллиардера Романа Абрамовича Аркадий обновил свой литовский паспорт осенью 2023 года.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Журналисты-расследователи центра Siena выяснили, что Аркадий Абрамович обновлял паспорт уже после начала полномасштабной войны и после того, как отец оказался в санкционном списке ЕС. Литовское гражданство Аркадия Абрамовича восстановили на основе приказа главы МВД от 2013 года.

Информацию подтвердила руководительница Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, хотя сначала в департаменте отказывались раскрывать детали, ссылаясь на законодательство о защите личных данных.

Дети Романа Абрамовича Аркадий и Анна получили гражданство Литвы по праву происхождения: литовскими гражданами были их дедушка и бабушка по отцовской линии.

По данным департамента, дочь получила литовский паспорт в октябре 2011 года и возобновила в мае 2021 года.

Аркадий обновил свой паспорт в соответствии с новым порядком осенью 2023 года, через полтора года после начала полномасштабной войны и введения санкций против отца. Журналисты напоминают, что к тому времени уже было публично известно, что Роман Абрамович успел передать детям контроль над десятью своими фондами.

Другие трое детей Абрамовича не являются гражданами Литвы. Сам Роман Абрамович также мог получить литовское гражданство по праву происхождения, но не воспользовался такой возможностью.

Напомним, после обнародования информации о литовском гражданстве у детей Абрамовича президент Литвы Гитанас Науседа поручил провести расследование относительно того, получили ли они его с соблюдением процедуры и помогали ли они своему отцу обходить санкции ЕС.

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что подготовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности.