Финляндия хочет с 2025 года отказаться от импорта СПГ из России

Министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюккянен объявил о планах страны запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), начиная с 2025 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину финская государственная компания Gasum продолжила закупать СПГ у российского "Газпрома", объясняя это контрактными обязательствами.

Сама Gasum утверждает, что покупает минимально возможный по контракту объем газа, а оплачивать его вынуждена независимо от того, будет ли получать российский СПГ или нет.

В Финляндии надеются разрешить ситуацию после вступления в силу реформы газового рынка ЕС, согласованной странами-членами ЕС и Европейским парламентом в начале декабря 2023 года. Реформа позволит странам-членам запретить импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ из соображений безопасности.

Ожидается, что норма вступит в силу весной 2024 года, после чего правительство Финляндии сможет внести свои предложения по запрету импорта СПГ из России. Для этого оно должно проконсультироваться с Еврокомиссией и учесть любые беспокойства, высказанные соседними странами. Кроме того, запрет может действовать только на ограниченный период.

Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа национальными решениями, но Финляндия предпочла подождать, пока реформа газового рынка ЕС вступит в силу, поскольку это увеличит правовую определенность.

Тем не менее, в прошлом году Финляндия уже запретила импорт российского сжиженного газа к плавучему терминалу в Инкоо.

Как сообщалось, поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в 2023 году сократились на 55,6% до 28,3 миллиарда кубометров по сравнению с годом ранее.