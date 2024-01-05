В Финляндии назначили наказание мужчине, который хотел вывезти в Россию GPS-трекеры

Суд финской провинции Северная Карелия в пятницу, 5 января, приговорил к условному лишению свободы мужчину, который в октябре 2022 года пытался провезти через пункт пропуска на границе с Россией Ниирала подсанкционные товары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как говорится в решении суда, мужчина спрятал в автомобиле два GPS-трекера, шесть гидролокаторов и 27 антенн спутникового слежения. Это товары двойного назначения, экспорт которых в Россию запрещен санкциями ЕС.

Общая стоимость оборудования, найденного в автомобиле подсудимого, составляет чуть более 3200 евро.

Сам мужчина на суде утверждал, что не знал о стоимости оборудования и о том, что оно подпадает под санкции ЕС, а спрятал его в машине, чтобы избежать уплаты российских таможенных пошлин.

Суд в Северной Карелии установил, что мужчина знал о санкциях против России и мог сделать вывод, что товары для охоты и рыбалки подпадают под действие санкций Евросоюза. Решение суда еще может быть обжаловано.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Министерство иностранных дел Финляндии получило более 500 запросов на исключения из санкций против России, из которых 200 были одобрены.

Ранее МИД Финляндии запустило открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против России, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте.