Бербок вирушає на Близький Схід: говоритиме про "драматичну ситуацію" в Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю, 7 січня, вирушає з візитом на Близький Схід.

Про це заявив речник німецького МЗС, якого цитує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

"Переговори будуть зосереджені на драматичній гуманітарній ситуації в Газі, ситуації на Західному березі річки Йордан і вкрай нестабільній ситуації на ліванському кордоні Ізраїлю", – зазначив він.

Бербок також обговорить зусилля, спрямовані на звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС і майбутнє рішення про дві держави між Ізраїлем і палестинцями.

Свою поїздку глава німецького МЗС почне з переговорів в Ізраїлі з президентом Іцхаком Герцогом і її новим колегою Ісраелем Кацом, повідомив речник МЗС.

На палестинських територіях міністр хоче поговорити з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом і міністром закордонних справ Ріадом аль-Малікі.

В Єгипті також запланована зустріч з міністром закордонних справ Саміхом Шукрі.

Крім того, у Бербок запланований візит до Лівану.

Також цього тижня на Близький Схід вирушає держсекретар США Ентоні Блінкен. Він відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побуває на Західному березі річки Йордан і зробить додаткову зупинку в Греції.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.