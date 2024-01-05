В Іспанії неповнолітній пограбував заправку на 2000 євро, але заплатив за газованку

В іспанській провінції Андалусія затримали двох неповнолітніх, які, погрожуючи іграшковою зброєю, пограбували автозаправну станцію, хоча перед тим, як втекти звідти, заплатили за газований напій.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Пограбування сталось ще ввечері 2 січня. Свідки тоді говорили, що до заправки увірвався молодий чоловік, одягнений в одяг з капюшоном і маску та озброєний короткоствольною вогнепальною зброєю.

Погрожуючи співробітникам, він забрав приблизно 2000 євро з каси, але перед втечею заплатив за безалкогольний напій, який взяв з вітрини, заявили в поліції Малаги – адміністративного центру Андалусії.

Розслідування поліції дозволило встановити й заарештувати підозрюваних у пограбуванні – двох неповнолітніх – всього за 48 годин.

В одного з підозрюваних вилучили 350 євро, викрадених під час пограбування, а також одяг, в якому він був у день скоєння злочину. Слідчі також вилучили зброю, яку використовували під час пограбування, яка виявилася муляжем.

Правоохоронці вважають, що безпосередній виконавець злочину діяв не сам: інший неповнолітній його супроводжував по дорозі до АЗС, імовірно, дав йому фальшивого пістолета й дав вказівки, як діяти на місці злочину.

Один із затриманих розповів правоохоронцям, що хотів витратити викрадені гроші на скутер. Обох передали до ювенальної прокуратури, додали в поліції Малаги.

Нагадаємо, минулого року в австрійському місті Грац поліція розпочала розслідування за фактом невдалої спроби пограбування, яку охрестили "найбезглуздішим пограбуванням року".