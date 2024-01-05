В Испании несовершеннолетний ограбил заправку на 2000 евро, но заплатил за газировку

В испанской провинции Андалусия задержали двух несовершеннолетних, которые, угрожая игрушечным оружием, ограбили автозаправочную станцию, хотя перед тем, как убежать оттуда, заплатили за газированный напиток.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Ограбление произошло еще вечером 2 января. Свидетели тогда говорили, что на заправку ворвался молодой человек, одетый в одежду с капюшоном и маску и вооруженный короткоствольным огнестрельным оружием.

Угрожая сотрудникам, он забрал около 2000 евро из кассы, но перед побегом заплатил за безалкогольный напиток, который взял с витрины, заявили в полиции Малаги – административного центра Андалусии.

Расследование полиции позволило установить и арестовать подозреваемых в ограблении – двух несовершеннолетних – всего за 48 часов.

У одного из подозреваемых изъяли 350 евро, похищенных во время ограбления, а также одежду, в которой он был в день совершения преступления. Следователи также изъяли оружие, которое использовали во время ограбления, которое оказалось муляжом.

Правоохранители считают, что непосредственный исполнитель преступления действовал не один: другой несовершеннолетний его сопровождал по дороге к АЗС, вероятно, дал ему фальшивый пистолет и дал указания, как действовать на месте преступления.

Один из задержанных рассказал правоохранителям, что хотел потратить похищенные деньги на скутер. Обоих передали в ювенальную прокуратуру, добавили в полиции Малаги.

Напомним, в прошлом году в австрийском городе Грац полиция начала расследование по факту неудачной попытки ограбления, которую окрестили "самым нелепым ограблением года".