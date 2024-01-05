Косово дозволить в’їзд авто із сербськими номерами

Уряд частково визнаного Косова на засіданні в четвер увечері вирішив дозволити в'їзд на свою територію автомобілям із сербськими номерними знаками без приховування національної символіки, поклавши край тривалій суперечці з цього питання.

Про це, як пише "Європейська правда", у Facebook оголосив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

За словами Курті, рішення Приштини було ухвалене після аналогічного кроку Белграда, який з 1 січня 2024 року дозволив в’їзд авто з косовськими номерами, причому порушень цього дозволу в Косові не зафіксували.

"Тому, виходячи з принципу взаємності як передумови регулювання відносин між незалежними державами, вчора ввечері ми ухвалили рішення дозволити в'їзд транспортних засобів, що перетинають кордон із сербськими номерними знаками", – додав він.

Він, однак, додав, що вважає цей крок Сербії спробою зменшити тиск з боку Заходу для втілення угоди про нормалізацію відносин, яка зрештою має призвести до визнання незалежності Косова.

Голова сербського управління у справах Косова і Метохії (так Сербія офіційно називає Косово) Петар Петкович, коментуючи рішення Приштини, заявив, що Курті "поставив перед собою завдання знову розпалити полум'я ненависті і конфлікту в регіоні".

"Він зовсім не розуміє, що звичайні люди в Косові... не хочуть бути заручниками його ідеології ненависті, але що вони хочуть жити нормально і безпечно", – йдеться в заяві Петковича.

Після проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році питання автомобільних номерів стало одним із конфліктних у відносинах між сторонами через відображення на них національної символіки. Раніше транспортні засоби з Косова чи Сербії могли перетинати кордон лише за умови використання наклейок для приховування символіки.

У Косові з 15 грудня зобов'язали змінити автомобільні номери на косовські всіх власників авто, включно із сербським населенням північних муніципалітетів.