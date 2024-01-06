У Латвії провалилась спроба заблокувати інститут партнерства

Ініціатори референдуму про схвалення інституту партнерств у Латвії, який Сейм країни затвердив минулого року, у відведений строк не змогли зібрати достатньої кількості підписів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Латвії, проведення референдуму щодо інституту партнерства підтримали підписами понад 35 тисяч латвійців, або 23% від необхідної кількості.

Офіційні результати підрахунку підписів латвійська ЦВК має оголосити до 12 січня, але попередні дані вже дозволяють говорити, що референдум не відбудеться.

Ідею провести референдум внесли 34 депутати Сейму Латвії, які виступили проти створення інституту партнерства в країні – мінімально передбачена законом кількість.

Щоб референдум відбувся, потрібно зібрати підписи щонайменше 10% усіх виборців країни (понад 150 тисяч). У разі проведення референдуму остаточну долю закону вирішує голосування народу, інакше ж це право залишається в президента.

Як відомо, 9 листопада латвійський Сейм остаточно схвалив пакет законопроєктів, за допомогою яких планують запровадити інститут партнерства.

Відповідно до ухвалених Сеймом поправок, з 1 січня 2024 року в Латвії двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство, не є водночас родичами за прямою лінією або подружжям, зможуть юридично укласти у нотаріуса партнерські стосунки.