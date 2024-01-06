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У Латвії провалилась спроба заблокувати інститут партнерства

Субота, 6 січня 2024, 10:22

Ініціатори референдуму про схвалення інституту партнерств у Латвії, який Сейм країни затвердив минулого року, у відведений строк не змогли зібрати достатньої кількості підписів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Латвії, проведення референдуму щодо інституту партнерства підтримали підписами понад 35 тисяч латвійців, або 23% від необхідної кількості.

Офіційні результати підрахунку підписів латвійська ЦВК має оголосити до 12 січня, але попередні дані вже дозволяють говорити, що референдум не відбудеться.

У ЦВК Латвії сумніваються, що референдум про інститут партнерства відбудеться

Ідею провести референдум внесли 34 депутати Сейму Латвії, які виступили проти створення інституту партнерства в країні – мінімально передбачена законом кількість.

Щоб референдум відбувся, потрібно зібрати підписи щонайменше 10% усіх виборців країни (понад 150 тисяч). У разі проведення референдуму остаточну долю закону вирішує голосування народу, інакше ж це право залишається в президента.

Як відомо, 9 листопада латвійський Сейм остаточно схвалив пакет законопроєктів, за допомогою яких планують запровадити інститут партнерства.

Відповідно до ухвалених Сеймом поправок, з 1 січня 2024 року в Латвії двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство, не є водночас родичами за прямою лінією або подружжям, зможуть юридично укласти у нотаріуса партнерські стосунки.

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Латвія