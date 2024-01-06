В Латвии провалилась попытка заблокировать институт партнерства

Инициаторы референдума об одобрении института партнерств в Латвии, который Сейм страны утвердил в прошлом году, в отведенный срок не смогли собрать достаточного количества подписей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Латвии, проведение референдума по институту партнерства поддержали подписями более 35 тысяч латвийцев, или 23% от необходимого количества.

Официальные результаты подсчета подписей латвийская ЦИК должна объявить до 12 января, но предварительные данные уже позволяют говорить, что референдум не состоится.

Идею провести референдум внесли 34 депутата Сейма Латвии, которые выступили против создания института партнерства в стране – минимально предусмотренное законом количество.

Чтобы референдум состоялся, нужно собрать подписи не менее 10% всех избирателей страны (более 150 тысяч). В случае проведения референдума окончательную судьбу закона решает голосование народа, иначе же это право остается у президента.

Как известно, 9 ноября латвийский Сейм окончательно одобрил пакет законопроектов, с помощью которых планируют ввести институт партнерства.

Согласно принятым поправкам, с 1 января 2024 года в Латвии два человека любого пола, которые находятся в близких отношениях, ведут совместное хозяйство, не являются одновременно родственниками по прямой линии или супругами, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения.