Швейцарського депутата оштрафували за дипфейк колеги

Депутата від Швейцарської народної партії Андреаса Гларнера суд зобов’язав сплатити майже 4000 швейцарських франків (4300 євро) штрафу за поширення відео з дипфейком депутатки від Партії зелених Сібел Арслан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Keystone-SDA.

Гларнер опублікував відео, створене за допомогою штучного інтелекту, 16 жовтня 2023 року – незадовго до парламентських виборів – на платформі Twitter (X) та в Instagram.

У ролику під назвою "Якби Сібел Арслан була чесною" дипфейк депутатки виголошував політичні заяви, які суперечать її реальним переконанням. Після цього політикиня подала на Гларнера до суду за порушення її особистих прав.

Цивільний суд Базеля виніс рішення на користь Арслан ще 20 листопада. Тепер воно є юридично обов'язковим до виконання, оскільки Гларнер не оскаржив вердикт.

З майже 4000 швейцарських франків штрафу, які має сплатити парламентар від швейцарських правих, 1500 франків підуть судові витрати, а решта – Арслан. Крім того, Гларнера зобов’язали видалити дипфейк і більше ніколи його не поширювати.

Перед парламентськими виборами у Швейцарії повідомлялось про кілька випадків використання штучного інтелекту для фабрикування звинувачень проти кандидатів у депутати та чинних парламентарів.

Минулого року, нагадаємо, уряд Німеччини обурився появою дипфейка з канцлером Олафом Шольцом, який поширився в межах сатиричної акції за заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").