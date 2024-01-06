Швейцарского депутата оштрафовали за дипфейк коллеги

Депутата от Швейцарской народной партии Андреаса Гларнера суд обязал уплатить почти 4000 швейцарских франков (4300 евро) штрафа за распространение видео с дипфейком депутата от Партии зеленых Сибел Арслан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство Keystone-SDA.

Гларнер опубликовал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, 16 октября 2023 года – незадолго до парламентских выборов – на платформе Twitter (X) и в Instagram.

В ролике под названием "Если бы Сибел Арслан была честной" дипфейк депутата произносил политические заявления, которые противоречат ее реальным убеждениям. После этого политик подала на Гларнера в суд за нарушение ее личных прав.

Гражданский суд Базеля вынес решение в пользу Арслан еще 20 ноября. Теперь оно является юридически обязательным к исполнению, поскольку Гларнер не обжаловал вердикт.

Из почти 4000 швейцарских франков штрафа, которые должен уплатить парламентарий от швейцарских правых, 1500 франков пойдут судебные издержки, а остальное – Арслан. Кроме того, Гларнера обязали удалить дипфейк и больше никогда его не распространять.

Перед парламентскими выборами в Швейцарии сообщалось о нескольких случаях использования искусственного интеллекта для фабрикации обвинений против кандидатов в депутаты и действующих парламентариев.

В прошлом году, напомним, правительство Германии возмутилось появлением дипфейка с канцлером Олафом Шольцом, который распространился в рамках сатирической акции за запрет ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").