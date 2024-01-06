У кількох регіонах Іспанії частково відновили масковий режим

П’ять регіонів Іспанії оголосили про відновлення правил, які роблять обов’язковим використання захисних масок після сплеску грипу та COVID-19 у святковий сезон.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Валенсії рівень респіраторних інфекцій між 26 грудня та 1 січня зріс до 1501 випадку на 100 тисяч жителів. Це другий за величиною показник по всій Іспанії за цей період.

Органи охорони здоров’я Валенсії зобов’язали людей із симптомами ГРІ, а також медичних працівників, родину й друзів у кімнатах очікування в медзакладах носити маски. У разі погіршення ситуації масковий режим можуть поширити й на інші місця скупчень людей.

Сусідня Каталонія також зобов’язала носити маски в медичних центрах. Арагон до того ж "наполегливо рекомендує" працівникам і громадянам загалом використовувати маски в громадських місцях, особливо в замкнутих просторах.

Мурсія, що на південно-східному узбережжі Іспанії, також запровадила вимогу щодо носіння масок, а північно-західна Галісія рекомендувала використання захисних масок.

Водночас Асоціація лікарів загальної практики Іспанії закликала зробити носіння масок обов’язковим у всіх медзакладах. Міністр охорони здоров'я країни скликав нараду регіональних органів охорони здоров'я і наступного тижня, як очікується, може рекомендувати поширити масковий режим по всій Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія була однією з останніх європейських країн, яка скасувала вимоги щодо носіння захисних масок після пандемії COVID-19. Надзвичайний режим у зв'язку з пандемією там тривав понад 1200 днів.