В нескольких регионах Испании частично восстановили масочный режим

Пять регионов Испании объявили о восстановлении правил, делающих обязательным использование защитных масок после всплеска гриппа и COVID-19 в праздничный сезон.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Валенсии уровень респираторных инфекций между 26 декабря и 1 января вырос к 1501 году на 100 тысяч жителей. Это второй по величине показатель по всей Испании за этот период.

Органы здравоохранения Валенсии обязали людей с симптомами ОРИ, а также медицинских работников, семью и друзей в комнатах ожидания в медучреждениях носить маски. В случае ухудшения ситуации, масочный режим могут распространить и на другие места скоплений людей.

Соседняя Каталония также обязала носить маски в медицинских центрах. Арагон к тому же "упорно рекомендует" работникам и гражданам в целом использовать маски в общественных местах, особенно в замкнутых пространствах.

Мурсия, расположенная на юго-восточном побережье Испании, также ввела требование носить маски, а северо-западная Галисия рекомендовала использование защитных масок.

В то же время Ассоциация врачей общей практики Испании призвала сделать ношение масок обязательным во всех медучреждениях. Министр здравоохранения страны созвал совещание региональных органов здравоохранения и на следующей неделе может рекомендовать распространить масочный режим по всей Испании.

Напомним, Испания была одной из последних европейских стран, отменившей требования относительно ношения защитных масок после пандемии COVID-19. Чрезвычайный режим в связи с пандемией там длился более 1200 дней.