КНДР второй день подряд устраивает провокацию со стрельбами возле Южной Кореи

Северная Корея днем в субботу, 6 января, выпустила несколько артиллерийских снарядов в воды вблизи южнокорейской группы островов Йонпхьондо.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно данным Сеула, КНДР за час, начиная с 16:00 по местному времени, выпустила около 60 артиллерийских снарядов у своего юго-западного побережья.

Южная Корея призвала Пхеньян прекратить обстрелы, "угрожающие миру на Корейском полуострове и усиливающие напряженность".

В преддверии КНДР также выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских западных пограничных островов, побудив Южную Корею и США провести совместные учения у северокорейской границы.

Сеул указывает, что действия Пхеньяна являются нарушением двустороннего соглашения от 2018 года об установлении морской буферной зоны, призванной предотвратить конфликты.

Обстрелы произошли после предупреждений КНДР о том, что она наращивает свой военный арсенал в рамках подготовки к войне, которая может "вспыхнуть в любой момент".

В течение прошлого года Северная Корея закрепила ядерную политику в своей конституции, запустила спутник-шпион и осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.