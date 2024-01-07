Туреччина заявила про ув’язнення 15 підозрюваних у шпигунстві на користь Ізраїлю

Суд у Стамбулі постановив арештувати 15 з 34 осіб, затриманих за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Підозрювані були затримані у вівторок під час скоординованої операції. Їх звинувачують у підготовці діяльності, яка включала "розвідку" і "переслідування, напад і викрадення" іноземних громадян, які проживають в Туреччині.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що 26 підозрюваних були передані до суду за звинуваченням у здійсненні "політичного або військового шпигунства" від імені ізраїльської розвідки. Одинадцять були звільнені під судовий нагляд, а вісім очікують на депортацію.

За даними турецьких державних ЗМІ, "Моссад" вербував палестинців і сирійців на території Туреччини в рамках операції проти іноземців.

Один з підозрюваних нібито збирав інформацію про палестинських пацієнтів, нещодавно переведених до Туреччини на лікування. Анкара прийняла десятки палестинських пацієнтів з Гази з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі.

Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.