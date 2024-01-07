Турция заявила о заключении 15 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

Суд в Стамбуле постановил арестовать 15 из 34 человек, задержанных по подозрению в шпионаже в пользу израильской службы внешней разведки Моссад.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Подозреваемые были задержаны во вторник во время скоординированной операции. Их обвиняют в подготовке деятельности, которая включала "разведку" и "преследование, нападение и похищение" иностранных граждан, проживающих в Турции.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что 26 подозреваемых были переданы в суд по обвинению в совершении "политического или военного шпионажа" от имени израильской разведки. Одиннадцать были освобождены под судебный надзор, а восемь ожидают депортации.

По данным турецких государственных СМИ, "Моссад" вербовал палестинцев и сирийцев на территории Турции в рамках операции против иностранцев.

Один из подозреваемых якобы собирал информацию о палестинских пациентах, недавно переведенных в Турцию на лечение. Анкара приняла десятки палестинских пациентов из Газы с начала конфликта между Израилем и ХАМАС.

Напомним, в декабре СМИ сообщили, что Турция предупредила разведку Израиля, чтобы та не пыталась убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Соответствующие сообщения были переданы после появления в СМИ записи разговора главы Всеобщей службы безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) Ронена Бара, во время которого он сообщил о планах убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях, а также в Ливане, Турции и Катаре.

Известно, что некоторые из лидеров ХАМАС регулярно посещают Стамбул и останавливаются там.