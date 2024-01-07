У затопленій зоні поблизу німецького Ганновера знайшли тіло літнього чоловіка
Тіло літнього чоловіка, який зник у німецькому місті Ганновері, було знайдено на затопленій території.
Про це повідомила поліція північного німецького міста 7 січня, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Тіло знайшли перехожі на затопленій території.
За словами правоохоронців, неясно, чи була причиною смерті 87-річного чоловіка саме повінь. Ніяких ознак насильницької смерті не виявлено.
Чоловік не повернувся до свого будинку в районі Дьорен після прогулянки в середу. Повідомляється, що на його орієнтацію вплинула попередня хвороба.
Нагадаємо, у німецькому місті Ліхтенфельс, що у федеральній землі Верхня Франконія через повінь на поверхню винесло протитанкову міну часів Другої світової війни.
Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.