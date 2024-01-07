В затопленной зоне вблизи немецкого Ганновера нашли тело пожилого мужчины

Тело пожилого мужчины, который исчез в немецком городе Ганновере, было найдено на затопленной территории.

Об этом сообщила полиция северного немецкого города 7 января, передает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Тело нашли прохожие на затопленной территории.

По словам правоохранителей, неясно, было ли причиной смерти 87-летнего мужчины именно наводнение. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мужчина не вернулся к своему дому в районе Дьорен после прогулки в среду. Сообщается, что на его ориентацию повлияла предыдущая болезнь.

Напомним, в немецком городе Лихтенфельс, что в федеральной земле Верхняя Франкония из-за наводнения на поверхность вынесло противотанковую мину времен Второй мировой войны.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.