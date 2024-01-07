У німецькому місті повінь винесла протитанкову міну часів Другої світової війни

У німецькому місті Ліхтенфельс, що у федеральній землі Верхня Франконія через повінь на поверхню винесло протитанкову міну часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Міну виявив чоловік, який вигулював собаку.

Як зазначає видання, старі протитанкові міни вважаються особливо небезпечними, оскільки вони не можуть відрізнити важку військову техніку від набагато легших автомобілів.

Поліція оточила територію навколо вулиці, де була знайдена міна.

Команда саперів з Нюрнберга знешкодила міну, необхідності евакуювати сусідні будинки не було.

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.