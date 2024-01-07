Зеленський: Європа потребує спільних виробництв зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна розширювати спільне виробництво зброї, адже власний потенціал дозволить їй зберегти себе за будь-якого розвитку глобальної ситуації.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона", текст виступу наводить пресслужба ОП.

Він зазначив, що майже два роки війни в Україні довели, що Європі потрібен свій власний достатній арсенал для захисту свободи, який дасть усій Європі чи будь-якій її частині змогу вистояти й зберегти себе за будь-якого розвитку глобальної ситуації.

"Альянс – це добре. Але життєздатність частин Альянсу – це не просто краще, а це те, що за будь-яких обставин допомагатиме зберігати Альянс цілісним, дієвим, глобальним безпековим лідером. І, щоб створити арсенал захисту свободи, Європа потребує спільних виробництв зброї – значно масштабніших виробництв, ніж зараз", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити.

За словами президента, Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Крім того, він розповів про відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною.

"І, звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватися разом. Україна вже зараз є й завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю й техніку, які є у світі", – сказав Зеленський.

"Тому спільне виробництво зі Швецією для нас – пріоритет. І я впевнений, що настане такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва", – додав він.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

Як повідомлялося, Франція налаштована на те, щоб виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її за рахунок пожертвувань або закупівель.