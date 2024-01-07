Зеленский: Европа нуждается в совместных производствах оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна расширять совместное производство оружия, ведь собственный потенциал позволит ей сохранить себя при любом развитии глобальной ситуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", текст выступления приводит пресс-служба ОП.

Он отметил, что почти два года войны в Украине доказали, что Европе нужен свой собственный достаточный арсенал для защиты свободы, который даст всей Европе или любой ее части возможность выстоять и сохранить себя при любом развитии глобальной ситуации.

"Альянс – это хорошо. Но жизнеспособность частей Альянса – это не просто лучше, а это то, что при любых обстоятельствах будет помогать сохранять Альянс целостным, действенным, глобальным лидером по безопасности. И, чтобы создать арсенал защиты свободы, Европа нуждается в совместных производствах оружия – значительно более масштабных производствах, чем сейчас", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы их остановить.

По словам президента, Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Кроме того, он рассказал о соответствующих договоренностях с Чехией, Соединенными Штатами и Германией.

"И, конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе. Украина уже сейчас является и всегда будет одним из наиболее весомых европейских доноров безопасности. Мы хотим, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире", – сказал Зеленский.

"Поэтому совместное производство со Швецией для нас – приоритет. И я уверен, что наступит такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного с вами производства", – добавил он.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистьо в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.

Как сообщалось, Франция настроена на то, чтобы производить больше оружия в Украине, а не только передавать его за счет пожертвований или закупок.