Пентагон прокоментував стан здоров'я свого очільника

Міністерство оборони США заявило, що його очільник Ллойд Остін залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, глава Міноборони США одужує й перебуває в доброму гуморі, і після відновлення своїх обов'язків у ввечері 5 січня Остін отримав оперативну інформацію та надав необхідні вказівки своїй команді.

"Він має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв'язку та продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони в усьому світі", – додав Райдер.

Речник Пентагону вказав, що 6 січня Остін говорив з президентом Джо Байденом, а також контактував із заступницею міністра оборони Кетлін Хікс, головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзем Брауном та його старшими співробітниками.

"Наразі ми не можемо назвати конкретну дату його виписки, але ми продовжимо надавати оновлену інформацію про статус міністра по мірі її надходження", – резюмував Райдер.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію глави Пентагону Ллойда Остіна через низку помилок.

Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.

За даними ЗМІ, Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.

Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ і визнав, "що міг би зробити кращу роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".