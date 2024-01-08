Пентагон прокомментировал состояние здоровья своего главы

Министерство обороны США заявило, что его глава Ллойд Остин остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, глава Минобороны США выздоравливает и находится в хорошем настроении, а после возобновления своих обязанностей вечером 5 января Остин получил оперативную информацию и предоставил необходимые указания своей команде.

"Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны во всем мире", – добавил Райдер.

Представитель Пентагона указал, что 6 января Остин говорил с президентом Джо Байденом, а также контактировал с заместителем министра обороны Кэтлин Хикс, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном и его старшими сотрудниками.

"Сейчас мы не можем назвать конкретную дату его выписки, но мы продолжим предоставлять обновленную информацию о статусе министра по мере ее поступления", – резюмировал Райдер.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден четыре дня ничего не знал о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина из-за ряда ошибок.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

По данным СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".

Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".