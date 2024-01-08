Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом запевнив, що військова та політична підтримка України з боку Стокгольма залишатиметься.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X) за підсумками щорічної національної конференції Швеції "Суспільство та оборона".

"Військова, політична та економічна підтримка України з боку Швеції залишається головним зовнішньополітичним завданням шведського уряду на найближчі роки", – зазначив Більстрьом.

Під час виступу на конференції він наголосив, що Росія залишатиметься серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи в осяжному майбутньому, інформує Dagens Nyheter.

"Ми повинні готуватися до довготривалої конфронтації, яка триватиме доти, доки РФ порушуватиме Статут ООН та європейський порядок безпеки. Українські солдати також борються за нашу свободу і цінності", – зауважив Більстрьом.

Раніше повідомляли, що Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися.

Перед цим уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах.

Перед цим Швеція оголосила, що виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 млн євро), які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни взимку.