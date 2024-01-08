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Глава МИД Швеции: Поддержка Киева – главная внешнеполитическая задача на ближайшие годы

Понедельник, 8 января 2024, 09:42

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заверил, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Стокгольма будет сохраняться.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X) по итогам ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона".

"Военная, политическая и экономическая поддержка Украины со стороны Швеции остается главной внешнеполитической задачей шведского правительства на ближайшие годы", – отметил Билльстрём.

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Во время выступления на конференции он подчеркнул, что Россия будет оставаться серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы в обозримом будущем, информирует Dagens Nyheter.

"Мы должны готовиться к долговременной конфронтации, которая будет продолжаться до тех пор, пока РФ будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности. Украинские солдаты также борются за нашу свободу и ценности", – отметил Билльстрём.

Ранее сообщалось, что Швеции нужно покупать артиллерийские боеприпасы как для себя, так и для того, чтобы иметь возможность отправлять их в Украину – для этого мощность заводов должна увеличиться.

Перед этим правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.

До того Швеция объявила, что выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (примерно 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.

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