Десятки фермерів прибули до Берліна на акцію протесту

Десятки німецьких фермерів прибули до Берліна напередодні демонстрацій проти планів уряду скоротити субсидії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на Berliner Zeitung.

Колона прибула до Бранденбурзьких воріт, біля яких планують провести протести, ще у неділю о 18:30 за київським часом.

DPA

Через демонстрації у Берліні перекриють головну магістраль, яка з'єднує центр столиці та її західні передмістя. У понеділок очікуються значні перебої у транспортному сполученні.

Міністерство транспорту східної землі Бранденбург висловило побоювання, що можуть виникнути перебої з доставкою товарів. Щоб зменшити ймовірність перебоїв, її уряд зняв 7 січня заборону на рух вантажівок, яка діє в усі неділі та державні свята.

Влада північного міста Гамбург попередила про можливість транспортного хаосу, оскільки в місті очікують на мітинг фермерів зі землі Шлезвіг-Гольштейн.

Раніше повідомляли, що на знак протесту проти запланованого урядом скорочення субсидій на сільськогосподарських субсидій німецькі фермери з 8 січня збираються розпочати тиждень протестів.

Вони мають намір не тільки мітингувати, але й проводити тракторні пробіги майже по всіх федеральних землях і навіть блокувати автобани.

Минулого місяця уряд Шольца, який втрачає підтримку виборців, розлютив фермерів, оголосивши про плани скорочення сільськогосподарських субсидій в рамках пакета заходів, спрямованих на заповнення 17-мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік.

У відповідь фермери організували масштабну акцію протесту в Берліні, під час якої колона з понад 1500 тракторів заблокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.

У четвер уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Він заявив, що замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів робитиме це поступово протягом декількох років, щоб "дати постраждалим компаніям більше часу на адаптацію".

Уряд також заявив, що відмовиться від запланованого підвищення податків на сільськогосподарські транспортні засоби.