Німецькі фермери планують блокаду транспортного руху по всій країні

На знак протесту проти запланованого урядом скорочення субсидій на сільськогосподарських субсидій німецькі фермери з 8 січня збираються розпочати тиждень протестів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Фермери мають намір не тільки мітингувати, але й проводити тракторні пробіги майже по всіх федеральних землях і навіть блокувати автобани.

Навряд чи в понеділок знайдеться хтось, хто не відчує на собі наслідки фермерського бунту наступного тижня, попереджає видання.

В одній тільки федеральній землі Бранденбург протестувальники планують близько 100 акцій. У Берліні оголошено про проведення демонстрації біля Бранденбурзьких воріт у центрі німецької столиці.

У четвер уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Він заявив, що замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів робитиме це поступово протягом декількох років, щоб "дати постраждалим компаніям більше часу на адаптацію".

Минулого місяця уряд Шольца, який втрачає підтримку виборців, розлютив фермерів, оголосивши про плани скорочення сільськогосподарських субсидій в рамках пакета заходів, спрямованих на заповнення 17-мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік.

У відповідь фермери організували масштабну акцію протесту в Берліні, під час якої колона з понад 1500 тракторів заблокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.

Уряд також заявив, що відмовиться від запланованого підвищення податків на сільськогосподарські транспортні засоби.

У середині грудня коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро. В ньому, зокрема, передбачена пряма двостороння допомога Україні в розмірі восьми мільярдів євро.