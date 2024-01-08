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Десятки фермеров прибыли в Берлин на акцию протеста

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Понедельник, 8 января 2024, 10:07

Десятки немецких фермеров прибыли в Берлин накануне демонстраций против планов правительства сократить субсидии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на Berliner Zeitung.

Колонна прибыла к Бранденбургским воротам, у которых планируют провести протесты, еще в воскресенье в 18:30 по киевскому времени.

 
DPA

Из-за демонстраций в Берлине перекроют главную магистраль, которая соединяет центр столицы и ее западные пригороды. В понедельник ожидаются значительные перебои в транспортном сообщении.

Министерство транспорта восточной земли Бранденбург выразило опасения, что могут возникнуть перебои с доставкой товаров. Чтобы уменьшить вероятность перебоев, ее правительство сняло 7 января запрет на движение грузовиков, действующий во все воскресенья и государственные праздники.

Власти северного города Гамбург предупредили о возможности транспортного хаоса, поскольку в городе ожидают митинг фермеров из земли Шлезвиг-Гольштейн.

Ранее сообщалось, что в знак протеста против запланированного правительством сокращения субсидий на сельскохозяйственных субсидий немецкие фермеры с 8 января собираются начать неделю протестов.

Они намерены не только митинговать, но и проводить тракторные пробеги почти по всем федеральным землям и даже блокировать автобаны.

В прошлом месяце теряющее поддержку избирателей правительство Шольца разозлило фермеров, объявив о планах сокращения сельскохозяйственных субсидий в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год.

В ответ фермеры организовали масштабную акцию протеста в Берлине, во время которой колонна из более 1500 тракторов заблокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

В четверг правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Оно заявило, что вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров будет делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы "дать пострадавшим компаниям больше времени на адаптацию".

Правительство также заявило, что откажется от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства.

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Германия