Німецькі залізничники планують нові страйки

Профспілка машиністів німецької залізниці GDL оголосила про подальші страйки, оскільки переговори з державним залізничним оператором Deutsche Bahn зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Страйк машиністів розпочнеться в середу і триватиме до вечора п'ятниці. Водії вантажного транспорту GDL розпочнуть страйк вівторок, 9 січня.

Обидві сторони намагаються домовитися про графік роботи, GDL вимагає скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень без зміни заробітної плати.

Водночас у Deutsche Bahn назвали страйк "абсолютно непотрібним" і "юридично неприпустимим".

Директор з персоналу компанії Мартін Зайлер повідомив, що два дні тому Deutsche Bahn представила розширену пропозицію, в якій зробила великий крок назустріч основній вимозі профспілки щодо тривалості робочого дня.

У компанії спробують зупинити страйк за допомогою судової заборони через Франкфуртський суд з трудових спорів.

Профспілка GDL заявила в грудні, що планує страйк, який триватиме кілька днів після різдвяних свят.

"Група DB не скористалася різдвяним перемир'ям, щоб представити пропозицію, яка підлягає обговоренню, на противагу страйку", – заявили в GDL.

Окрім скорочення робочого часу, GDL також вимагає підвищення заробітної плати до 555 євро на місяць та компенсації інфляції.

Переговори між профспілкою та Deutsche Bahn перервалися наприкінці листопада, а в грудні водії влаштували 24-годинний страйк.

DB категорично відкинула вимогу про скорочення робочих годин через нестачу робочої сили.

На початку грудня по всій Німеччині було скасовано понад 80% потягів через страйк профспілки машиністів GDL, який охопив і пасажирські рейси, і вантажні перевезення.

Також у грудні страйк оголошували французькі працівники компанії Eurotunnel, яка обслуговує однойменний тунель під Ла-Маншем, що сполучає Велику Британію та Францію. Але після кількох годин страйку вони його скасували, розблокувавши рух.