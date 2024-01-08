Немецкие железнодорожники планируют новые забастовки

Профсоюз машинистов немецкой железной дороги GDL объявил о дальнейших забастовках, поскольку переговоры с государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn зашли в тупик.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Забастовка машинистов начнется в среду и продлится до вечера пятницы. Водители грузового транспорта GDL начнут забастовку во вторник, 9 января.

Обе стороны пытаются договориться о графике работы, GDL требует сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без изменения заработной платы.

В то же время в Deutsche Bahn назвали забастовку "абсолютно ненужной" и "юридически недопустимой".

Директор по персоналу компании Мартин Зайлер сообщил, что два дня назад Deutsche Bahn представила расширенное предложение, в котором сделала большой шаг навстречу основному требованию профсоюза относительно продолжительности рабочего дня.

В компании попытаются остановить забастовку с помощью судебного запрета через Франкфуртский суд по трудовым спорам.

Профсоюз GDL заявил в декабре, что планирует забастовку, которая продлится несколько дней после рождественских праздников.

"Группа DB не воспользовалась рождественским перемирием, чтобы представить предложение, которое подлежит обсуждению, в противовес забастовке", – заявили в GDL.

Помимо сокращения рабочего времени, GDL также требует повышения заработной платы на 555 евро в месяц и компенсации инфляции.

Переговоры между профсоюзом и Deutsche Bahn прервались в конце ноября, а в декабре водители устроили 24-часовую забастовку.

DB категорически отвергла требование о сокращении рабочих часов из-за нехватки рабочей силы.

В начале декабря по всей Германии было отменено более 80% поездов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, которая охватила и пассажирские рейсы, и грузовые перевозки.

Также в декабре забастовку объявляли французские работники компании Eurotunnel, которая обслуживает одноименный тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и Францию. Но после нескольких часов забастовки они ее отменили, разблокировав движение.