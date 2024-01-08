В уряді Кіпру пройшли перестановки

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у понеділок звільнив міністрів охорони здоров'я, юстиції, оборони та сільського господарства під час очікуваної кадрової перестановки

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Ключові посади міністрів закордонних справ, фінансів, енергетики та внутрішніх справ залишилися незмінними.

Починаючи з середи, Васіліс Пальмас замінить Міхаліса Гіоргалласа на посаді міністра оборони, Марія Панайоту – Петроса Ксенофонтоса на посаді міністра сільського господарства, Маріос Харціоніс – Анну Прокопіу на посаді міністра юстиції, а Міхаліс Даміанос – Попі Канарі на посаді міністра охорони здоров'я.

Христодулідіс, який рік тому прийшов до влади як незалежний кандидат за підтримки центристських партій, зіткнувся з критикою за те, що в газетному інтерв'ю 31 грудня оголосив про плани зробити перестановки у своєму кабінеті, заявивши, що має намір замінити міністрів протягом 18 місяців.

Але він не сказав, коли це відбудеться. Це викликало спекуляції щодо того, хто опиниться "на лінії вогню", і відставку молодшого міністра 5 січня.

Очікувалося, що міністри юстиції, охорони здоров'я та сільського господарства будуть звільнені після суперечки між міністром охорони здоров'я та його підлеглим, яка розгорілася в соціальних мережах, а також суперечки щодо дорожніх робіт на екологічно чутливому півострові на північному заході Кіпру, яка втягнула в неї міністра сільського господарства.

Нагадаємо, у грудні на Кіпр прибули агенти ФБР, які допомагатимуть розслідувати порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Кіпрська влада, як вважають, може попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс неодноразово заявляв про "нульову толерантність" до порушень санкцій.