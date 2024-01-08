В правительстве Кипра прошли перестановки

Президент Кипра Никос Христодулидис в понедельник уволил министров здравоохранения, юстиции, обороны и сельского хозяйства во время ожидаемой кадровой перестановки.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Ключевые должности министров иностранных дел, финансов, энергетики и внутренних дел остались неизменными.

Начиная со среды, Василис Пальмас заменит Михалиса Гиоргалласа на посту министра обороны, Мария Панайоту – Петроса Ксенофонтоса на посту министра сельского хозяйства, Мариос Харционис – Анну Прокопиу на посту министра юстиции, а Михалис Дамианос – Попи Канари на посту министра здравоохранения.

Христодулидис, который год назад пришел к власти как независимый кандидат при поддержке центристских партий, столкнулся с критикой за то, что в газетном интервью 31 декабря объявил о планах перестановки в своем кабинете, заявив, что намерен заменить министров в течение 18 месяцев.

Но он не сказал, когда это произойдет. Это вызвало спекуляции относительно того, кто окажется "на линии огня", и отставку младшего министра 5 января.

Ожидалось, что министры юстиции, здравоохранения и сельского хозяйства будут уволены после спора между министром здравоохранения и его подчиненным, который разгорелся в социальных сетях, а также спора относительно дорожных работ на экологически чувствительном полуострове на северо-западе Кипра, который втянул в него министра сельского хозяйства.

Напомним, в декабре на Кипр прибыли агенты ФБР, которые будут помогать расследовать нарушения санкций, введенных против российских олигархов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Кипрские власти, как полагают, могут попросить особой помощи в деле Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, который пытался перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в акции туристической компании TUI в день, когда попал под санкции.

Президент Кипра Никос Христодулидис неоднократно заявлял о "нулевой толерантности" к нарушениям санкций.