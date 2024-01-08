В Єврокомісії засудили використання РФ ракет КНДР проти України

У Єврокомісії засудили використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу.

За його словами, Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки.

"Тому ми, звичайно, засуджуємо будь-які іноземні поставки зброї для Росії... Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно", – зазначив Стано.

Він додав, що ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

"Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – наголосив Стано.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.

Повідомляли, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.