В Еврокомиссии прокомментировали вероятное использование РФ ракет КНДР против Украины

В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о вероятном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.

По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что любой, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.

"Поэтому мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия для России... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в РФ также могут представлять нарушение резолюций Совета безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы относимся к этому очень серьезно", – отметил Стано.

Он добавил, что в ЕС обсуждают ситуацию с международными партнерами, между собой в Евросоюзе, поскольку Брюссель решительно осуждает это и призывает всех не продолжать поддерживать российскую агрессию против Украины.

"Это также подчеркивает необходимость продолжения поддержки Украины, чтобы она могла защитить себя от этой жестокой агрессии. ЕС продемонстрировал в прошлом, например, в случае с Ираном по поставкам дронов, что мы принимаем меры, когда мы видим достаточное количество доказательств, чтобы ввести санкции", – подчеркнул Стано.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина пока не располагает информацией об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности, баллистических ракет.

Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.