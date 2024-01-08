Президентка Молдови відреагувала на нову атаку РФ по Україні

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала нову масовану повітряну атаку Росії по Україні вночі та вранці 8 січня.

Як пише "Європейська правда", про це вона написала в Twitter (X).

"Я засуджую останній жорстокий напад Росії на мирні українські міста", – зазначила Санду.

Вона также закликала міжнародних партнерів прискорити надання необхідної підтримки Україні для захисту її суверенітету та права визначати своє майбутнє.

Російські окупанти вночі та вранчі 8 січня випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

РФ цілила по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовав по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Щонайменше 4 людини загинули, 33 постраждали та кілька осіб можуть перебувати під завалами у результаті ракетного удару росіян по Україні вранці 8 січня.

Раніше пезидент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України, після укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році.

Перед цим в адміністрації президента США заявили, що не вважають, що президент РФ Владімір Путін готовий вести переговори про припинення загарбницької війни проти України попри окремі повідомлення в ЗМІ.