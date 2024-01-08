Президент Молдовы отреагировала на новую воздушную атаку РФ против Украины

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала новую массированную воздушную атаку России против Украины ночью и утром 8 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в Twitter (X).

"Я осуждаю последнее жестокое нападение России на мирные украинские города", – отметила Санду.

Она призвала международных партнеров ускорить предоставление необходимой поддержки Украине для защиты ее суверенитета и права определять свое будущее.

Российские оккупанты ночью и утром 8 января выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения – ракет различного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

РФ целилась по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направили по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

По меньшей мере четыре человека погибли, 33 пострадали и несколько человек могут находиться под завалами в результате ракетного удара россиян по Украине утром 8 января.

Ранее президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году.

Перед этим в администрации президента США заявили, что не считают, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении захватнической войны против Украины, несмотря на отдельные сообщения в СМИ.