В аэропорту Кишинева отменили ряд рейсов из-за снегопада

Из-за сложных погодных условий много рейсов из и в аэропорт Кишинева на вторую половину дня понедельника отменили.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Многие рейсы на 8 января задерживаются или отменены. Согласно информации, обнародованной аэропортом, отменены рейсы в Бухарест, Варшаву, Вену, Стамбул и Ереван, а также рейсы в обратном направлении и рейс из Лондона. Рейс в Милан задержался почти на два часа.

В аэропорту объяснили, что из-за интенсивного снегопада и бокового ветра не успевают расчищать самолеты от намерзания льда.

На дорогах страны тем временем проводят патрулирование и расчистку от снега, задействовали сотни единиц спецтехники.

Городская администрация Кишинева решила остановить движение общественного транспорта до 16 часов, чтобы упростить работу снегоуборочной техники, а также продлить каникулы для школьников до 11 января.

Последний раз перед этим аэропорт Кишинева массово отменял рейсы 26 ноября, также из-за сильного снегопада.

Напомним, во второй половине января Кишинев изменит код аэропорта в реестре IATA на "дерусифицированный", что является беспрецедентным случаем.