Аеропорт Кишинева відновив роботу після сильного снігопаду

Аеропорт Кишинева напередодні ввечері відновив прийом і відправлення рейсів після снігопадів, а 27 листопада працює майже у нормальному режимі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

Вдень 26 листопада, коли країну накрив сильний снігопад, аеропорту довелося скасувати кілька рейсів та відтермінувати ще декілька на невизначений час.

У понеділок адміністрація повідомила, що з 21 години у неділю вдалося відновити прийом і відправлення рейсів, а станом на цей час літаки сідають і відправляються майже у звичайному режимі, іноді з невеликими затримками.

Служби аеропорту обробляють злітні смуги спеціальними розчинами, щоб ожеледь не заважала літакам ефективно гальмувати і маневрувати, та розчищають засипані снігом підходи від місця прибуття літаків до терміналів.

Станом на ранок у Молдові через сніг і вітер були знеструмлені понад 160 населених пунктів, вдень їхня кількість скоротилася до 140. Окремі дороги досі закриті для руху транспорту, для школярів 27 листопада зробили вихідним.

Нагадаємо, через негоду Молдова обмежувала роботу деяких КПП на кордоні з Україною та Румунією. В аваріях на дорозі загинули двоє людей.

У Болгарії через снігопад оголосили надзвичайний стан. Двоє осіб загинули у ДТП і понад 30 отримали травми.