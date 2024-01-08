В Финляндии потепление после морозов привело к повреждению труб по всей стране

Из-за потепления после длительного периода морозов в понедельник, 8 января, по всей Финляндии произошли повреждения труб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Дежурный пожарный Службы спасения Хельсинки Самули Саариойнен рассказал, что утром в понедельник в финской столице было зафиксировано несколько случаев прорыва водопровода.

Также минувшей ночью детский сад Мююрямяки в Вантаа пострадал от потопа из-за повреждения трубы. Вода попала в здание через крышу. По словам начальника пожарной службы Центральной Уусимаа Томи Айраксинена, детский сад был закрыт.

Начальник пожарной станции Сейняйоки Юха Каллио сообщил, что в Южной Похьянмаа были десятки вызовов, связанных с прорывом водопровода.

"Мороз вызвал много случаев прорыва трубопровода. В ближайшие дни из-за плюсовой температуры трубы оттают, и нас ждет еще больше повреждений", – говорит Клас Талберг, дежурный начальник пожарной охраны Службы спасения Западной Уусимаа.

В Тампере рано утром в центре города произошел сильный потоп из-за разрыва трубопровода системы пожаротушения. Несколько тонн воды успели вылиться в жилой дом, прежде чем было отключено водоснабжение. Вода также проникла в помещение супермаркета.

На прошлой неделе в североевропейских странах фиксировали рекордные морозы. В ночь на пятницу в Финляндии зафиксировали самую низкую температуру XXI века – в аэропорту Энонтекио столбик термометра опустился до -44,3°С.

В воскресенье сообщалось, что из-за морозов финская государственная железнодорожная компания VR отменит поезда дальнего следования в начале недели.