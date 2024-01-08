На найбільшому родовищі газу в Європі тимчасово відновили видобуток через холоди

У Нідерландах вирішили відновити видобуток газу на найбільшому в Європі родовищі у Гронінгені, законсервованому минулого року, у зв’язку з різким похолоданням.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Держсекретар уряду Нідерландів із економічних питань і клімату Ганс Вейльбріф оголосив, що у зв’язку з прогнозованим падінням температури до -6,5 градуса за Цельсієм буде тимчасово відновлений видобуток газу на Шпіцбергені й одній зі свердловин у Гронінгені.

Як пояснив Вейльбріф, ідеться про запобіжний захід на випадок, якщо домогосподарства не матимуть достатньо газу для опалення в умовах холодів – бо ті впливають на справність інших газових родовищ.

Держсекретар запевнив, що відновлення видобутку триватиме "приблизно два дні", позаяк із четверга, 11 січня, прогнозується чергове підвищення температури.

Тим не менш, кілька гронінгенських організацій обурились відновленням видобутку газу в їхньому районі, стверджуючи, що робити це на два дні неправильно, й що уряд таким чином створює прецедент, за якого видобуток може відновлюватись і в подальшому.

Нагадаємо, що Нідерланди призупинили видобуток газу на найбільшому в Європі газовому родовищі Гронінген у жовтні 2023 року через сейсмологічну небезпеку.

Нідерландці, які живуть на території Гронінгена, понад два десятиліття скаржились на те, що їх тероризують землетруси, безпосередньо пов'язані з буровими роботами.

Водночас на випадок суворої зими влада Нідерландів залишила 11 свердловин Гронінгена відкритими ще на рік, перш ніж родовище закриється назавжди. Вейльбріф підтвердив, що з 1 жовтня 2024 року вони будуть остаточно закриті.