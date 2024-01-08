На крупнейшем месторождении газа в Европе временно возобновили добычу из-за холодов

В Нидерландах решили возобновить добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене, законсервированном в прошлом году, в связи с резким похолоданием.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Госсекретарь правительства Нидерландов по экономическим вопросам и климату Ганс Вейльбриф объявил, что в связи с прогнозируемым падением температуры до -6,5 градуса по Цельсию будет временно восстановлена добыча газа на Шпицбергене и одной из скважин в Гронингене.

Как пояснил Вейльбриф, речь идет о мере предосторожности на случай, если домохозяйства не будут иметь достаточно газа для отопления в условиях холодов – потому что они влияют на исправность других газовых месторождений.

Госсекретарь заверил, что восстановление добычи продлится "примерно два дня", поскольку с четверга, 11 января, прогнозируется очередное повышение температуры.

Тем не менее, несколько гронингенских организаций возмутились восстановлением добычи газа в их районе, утверждая, что делать это на два дня неправильно и что правительство таким образом создает прецедент, при котором добыча может восстанавливаться и в дальнейшем.

Напомним, что Нидерланды приостановили добычу газа на крупнейшем в Европе газовом месторождении Гронинген в октябре 2023 года из-за сейсмологической опасности.

Нидерландцы, которые живут на территории Гронингена, более двух десятилетий жаловались на то, что их терроризируют землетрясения, непосредственно связанные с буровыми работами.

В то же время на случай суровой зимы власти Нидерландов оставили 11 скважин Гронингена открытыми еще на год, прежде чем месторождение закроется навсегда. Вейльбриф подтвердил, что с 1 октября 2024 года они будут окончательно закрыты.