ЗМІ: Уряд Фінляндії шукає шляхи, як тримати кордон із РФ закритим надалі

Уряд Фінляндії працює над правовою основою, яка дозволить йому продовжити рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією після 15 січня, коли спливає термін дії відповідного тимчасового заходу.

Про це стало відомо газеті Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

За словами кількох джерел HS, позиція уряду Фінляндії не змінилася: він хоче тримати кордон закритим доти, доки триватиме російська гібридна операція з шантажу мігрантами – за умови, що для такого рішення є правові підстави.

Найімовірніший варіант – чергове тимчасове рішення про закриття КПП на кордоні з РФ. Тут уряд може покладатися на дані фінської розвідки, згідно з якими в разі відкриття кордону можна припустити, що Росія дозволить більшій кількості шукачів притулку перетнути фінський кордон.

"Але уряду доведеться обґрунтувати це рішення ще більш ретельно, ніж зараз, особливо якщо він має намір залишити кордон закритим на невизначений термін", – пише видання.

Для закриття КПП із Росією на невизначений термін Фінляндія може скористатись чинним законодавством про кордон, яке передбачає для цього такі підстави: "запобігання серйозній загрозі громадському порядку, національній безпеці або здоров'ю населення".

Але Фінляндія повинна буде не лише обґрунтувати наявність такої підстави юридично, а й забезпечити можливість шукачам притулку подавати заявки на отримання відповідного статусу. За даними HS, фінське Міністерство внутрішніх справ "у стислі терміни" готує закон, який дозволить розглядати "явно необґрунтовані заяви про надання притулку" на кордоні або поблизу нього.

Зрештою, ще один можливий варіант – відкрити кордон тільки для, наприклад, громадян Фінляндії та Росії, але таке рішення спрацює лише в разі згоди з боку Москви.

Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив 14 грудня відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку з ситуацією.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".