СМИ: Правительство Финляндии ищет пути, как дальше держать границу с РФ закрытой

Правительство Финляндии работает над правовой основой, которая позволит ему продлить решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией после 15 января, когда истекает срок действия соответствующей временной меры.

Об этом стало известно газете Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

По словам нескольких источников HS, позиция правительства Финляндии не изменилась: оно хочет держать границу закрытой до тех пор, пока будет продолжаться российская гибридная операция по шантажу мигрантами – при условии, что для такого решения есть правовые основания.

Наиболее вероятный вариант – очередное временное решение о закрытии КПП на границе с РФ. Здесь правительство может полагаться на данные финской разведки, согласно которым в случае открытия границы можно предположить, что Россия позволит большему количеству искателей убежища пересечь финскую границу.

"Но правительству придется обосновать это решение еще более тщательно, чем сейчас, особенно если оно намерено оставить границу закрытой на неопределенный срок", – пишет издание.

Для закрытия КПП с Россией на неопределенный срок Финляндия может воспользоваться действующим законодательством о границе, которое предусматривает для этого следующие основания: "предотвращение серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения".

Но Финляндия должна будет не только обосновать наличие такого основания юридически, но и обеспечить возможность искателям убежища подавать заявки на получение соответствующего статуса. По данным HS, финское Министерство внутренних дел "в сжатые сроки" готовит закон, который позволит рассматривать "явно необоснованные заявления о предоставлении убежища" на границе или вблизи нее.

В конце концов, еще один возможный вариант – открыть границу только для, например, граждан Финляндии и России, но такое решение сработает только в случае согласия со стороны Москвы.

Напомним, правительство Финляндии решило 14 декабря открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".