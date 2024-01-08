Нового прем’єра Франції назвуть у вівторок, ЗМІ дізнались фаворита

Єлисейський палац планує вранці у вівторок, 9 січня, оголосити ім’я нового прем’єр-міністра Франції після відставки Елізабет Борн.

Про це стало відомо агенції AFP з джерел в оточенні президента Франції Емманюеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел AFP, Макрон у вівторок планує оголосити про призначення новим прем’єр-міністром Габріеля Атталя, який в уряді Борн обіймав посаду міністра освіти.

34-річний Атталь вважається висхідною зіркою в команді чинного президента Франції. Попри свій вік, він уже працював речником французького уряду й очолював міністерство бюджету. На чинній посаді Атталь опинився в липні в межах незначних перестановок в уряді.

В останньому опитуванні на замовлення Le Figaro третина французів вважала, що Габріель Атталь є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомлялось, Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала до Єлисейського палацу заяву про відставку. Разом із прем'єркою у відставку йде увесь склад уряду Франції, але до призначення нового вони продовжують виконувати обов'язки.

Чутки про відставку голови французького уряду в місцевих ЗМІ регулярно згадувались в останні дні на тлі невдоволеності населення реформами Макрона.

62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.