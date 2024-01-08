Нового премьера Франции назовут во вторник, СМИ узнали фаворита

Елисейский дворец планирует утром во вторник, 9 января, объявить имя нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн.

Об этом стало известно агентству AFP из источников в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает "Европейская правда".

По данным источников AFP, Макрон во вторник планирует объявить о назначении новым премьер-министром Габриэля Атталя, который в правительстве Борн занимал должность министра образования.

34-летний Атталь считается восходящей звездой в команде действующего президента Франции. Несмотря на свой возраст, он уже работал спикером французского правительства и возглавлял министерство бюджета. На действующей должности Атталь оказался в июле в рамках незначительных перестановок в правительстве.

В последнем опросе по заказу Le Figaro треть французов считала, что Габриэль Атталь является лучшим кандидатом среди действующих французских чиновников на должность премьер-министра.

Как сообщалось, Элизабет Борн в понедельник, 8 января, подала в Елисейский дворец заявление об отставке. Вместе с премьером в отставку уходит весь состав правительства Франции, но до назначения нового они продолжают исполнять обязанности.

Слухи об отставке главы французского правительства в местных СМИ регулярно упоминались в последние дни на фоне недовольства населения реформами Макрона.

62-летняя Элизабет Борн была назначена на пост главы правительства Франции в мае 2022 года, после победы президента на выборах, и стала второй женщиной на этом посту в истории страны.