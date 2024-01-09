Літак RyanAir з пасажирами здійснив рейс між аеропортами Бухареста, між якими всього 7 км

Літак Ryanair, який летів з італійського Тревізо, здійснив між двома аеропортами румунського Бухареста один із найкоротших для Boeing 737 перельотів, оскільки відстань між летовищами всього близько 7 км.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на авіаційну спільноту Aeronews.

Оскільки в основному аеропорту Бухареста Отопені на 30 хвилин закрили смугу через прибирання снігу, літак Ryanair сів у старому аеропорту румунської столиці Беняса.

Авіакомпанія не захотіла висаджувати пасажирів на летовищі Беняса та вирішила лише дозаправитися там, очистити літак від льоду й вилетіти в Отопені.

Літак мав зробити коло для заходу на посадку, хоча відстань між злітно-посадковими смугами аеропортів по прямій – менша за 7 км.

Короткий переліт із пасажирами між аеропортами Бухареста також дозволив RyanAir уникнути ризику того, що пасажири вимагатимуть компенсацію за "незавершений політ".

В авіаційних спільнотах припускають, що це був найкоротший за дистанцією рейс для Boeing 737 між різними аеропортами.

Нагадаємо, в аеропорту Кишинева через сніг скасували низку рейсів, у самому місті зупинили громадський транспорт, а для школярів столиці на кілька днів продовжили канікули.

Водночас у ніч проти п’ятниці у Фінляндії зафіксували найнижчу температуру XXI століття – в аеропорту Енонтекіо стовпчик термометра опустився до -44,3°С.

Перед цим в аеропорту турецького Стамбула пасажирський Boeing 777-300 авіакомпанії Turkish Airlines, який готувався виконати рейс до Афін, був змушений перервати зліт через кота, який втік від одного з пасажирів і почав ходити по салону.