Самолет RyanAir с пассажирами совершил "самый короткий рейс" в 7 км между аэропортами Бухареста

Самолет Ryanair, летевший из итальянского Тревизо, совершил один из самых коротких для Boeing 737 перелетов в 7 км между двумя аэропортами румынского Бухареста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на авиационное сообщество Aeronews.

Из-за того, что в основном аэропорту Бухареста Отопени на 30 минут закрыли полосу из-за уборки снега, самолет сел в старом аэропорту румынской столицы Бэняса.

Авиакомпания не захотела высаживать пассажиров в Бэнясе и решила только дозаправиться там, очистить самолет ото льда и вылететь в Отопени.

Самолет должен был сделать круг для захода на посадку, хотя расстояние между взлетно-посадочными полосами аэропортов по прямой – менее 7 км.

Короткий перелет с пассажирами между аэропортами Бухареста также позволил RyanAir избежать риска того, что пассажиры потребуют компенсацию за "незавершенный перелет".

В авиационных сообществах предполагают, что это был самый короткий по дистанции рейс для Boeing 737 между различными аэропортами.

Напомним, в аэропорту Кишинева из-за снега отменили ряд рейсов, в самом городе остановили общественный транспорт, а для школьников столицы на несколько дней продлили каникулы.

В то же время в ночь на пятницу в Финляндии зафиксировали самую низкую температуру XXI века – в аэропорту Энонтекио столбик термометра опустился до -44,3°С.

Перед этим в аэропорту турецкого Стамбула пассажирский Boeing 777-300 авиакомпании Turkish Airlines, готовившийся выполнить рейс в Афины, был вынужден прервать взлет из-за кота, который сбежал от одного из пассажиров и начал ходить по салону.